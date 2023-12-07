Как утверждает источник, руководство "желто-синих" предложило клубу из Софии 1,5 млн евро за трансфер 23-летнего бразильца. Однако "Левски" отклонил первоначальное предложение "Ростова" и намерен выручить как минимум 2 млн евро от продажи Роналдо.
В нынешнем сезоне латиноамериканский форвард принял участие в 24 играх в составе "Левски", отметившись 7 голами и результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2024/25. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Ростов" предложил 1,5 млн евро "Левски" за трансфер нападающего Роналдо
"Ростов" проявляет предметный интерес к форварду болгарского "Левски" Роналдо Сезару Соаресу дос Сантосу.
Фото: ФК "Ростов"