- Моё мнение, что дисквалификация Мелёхина справедлива, а Валерия Георгиевича - нет. Мы ожидали дисквалификацию, но надеялись, что она будет условной у Карпина. К сожалению, так не вышло, - передаёт слова Рыскина Metaratings.ru.
Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях со стороны КДК по отношению к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и 19-летнему центральному защитнику жёлто-синих Виктору Мелёхину.
Наставник дончан был дисквалифицирован на один матч РПЛ фактически и на один условно за резкий комментарий в адрес официальных лиц матча 17 тура РПЛ ЦСКА - "Ростов". Футболист получил дисквалификацию на два тура чемпионата за грубую игру, наказанную в матче прямой красной карточкой.
Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола
Спортдиректор "Ростова": дисквалификация Мелёхина справедлива, Карпина - нет. Мы надеялись на условную
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина и центрального защитника Виктора Мелёхина.
Фото: ФК "Ростов"