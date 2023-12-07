Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
23:15
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:30
СтрасбургНе начат

Спортдиректор "Ростова": дисквалификация Мелёхина справедлива, Карпина - нет. Мы надеялись на условную

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина и центрального защитника Виктора Мелёхина.
Фото: ФК "Ростов"
- Моё мнение, что дисквалификация Мелёхина справедлива, а Валерия Георгиевича - нет. Мы ожидали дисквалификацию, но надеялись, что она будет условной у Карпина. К сожалению, так не вышло, - передаёт слова Рыскина Metaratings.ru.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях со стороны КДК по отношению к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и 19-летнему центральному защитнику жёлто-синих Виктору Мелёхину.

Наставник дончан был дисквалифицирован на один матч РПЛ фактически и на один условно за резкий комментарий в адрес официальных лиц матча 17 тура РПЛ ЦСКА - "Ростов". Футболист получил дисквалификацию на два тура чемпионата за грубую игру, наказанную в матче прямой красной карточкой.

Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола

Ростов Карпин Мелехин Рыскин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится