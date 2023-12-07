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Смородская: Абаскаль совсем с катушек слетел, когда уже "Спартак" с ним расстанется? Наказывать Карпина не за что

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала для Rusfootball.info дисквалификации Гильермо Абаскаля (три матча, один условно) и Валерия Карпина (два матча, один условно).
Фото: ФК "Локомотив"
- Абаскаль получил нормальное, справедливое наказание за поведение в матче с "Ахматом". Всё по делу. Я вот только думаю, когда уже "Спартак" расстанется со своим тренером? Потому что что-то совсем он уже с катушек слетел.

Что касается дисквалификации Карпина, то там, думаю, не надо было наказывать. Он сказал правду, что матч проводить было нельзя. Вы видели сколько снега было на игре ЦСКА и "Ростова"? Куда смотрели? Разве не знали, какая будет погода? Там же по погоде чрезвычайная ситуация была - и как арбитры это не поняли? Наказывать Карпина просто не за что.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Спартак Ростов Абаскаль Карпин Смородская
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