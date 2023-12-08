– Карпину досталась дисквалификация 1+1, Абаскалю – 2+1. Мне кажется, что тренерам все равно дают шанс "загладить, искупить", вспоминая бессмертную фразу Андрея Миронова из фильма Марка Захарова. Злые языки, конечно, могут сейчас усмотреть заговор против "Спартака", потому что Абаскаль получил большую дисквалификацию, но, мне кажется, это нормальное наказание и ему просто стоит держать себя в руках, вот и все, – цитирует Губерниева "СЭ".
3 декабря "Спартак" в гостях уступил "Ахмату" (1:2) в 17-м туре РПЛ и опустился на 7-е место в таблице. На 34-й минуте встречи произошел резонансный инцидент. Хавбек грозненцев Бернард Бериша в рамках празднования гола в ворота "красно-белых" разбежался и двумя ногами прыгнул в техническую зону главного тренера гостей Гильермо Абаскаля. Возмущенный испанский специалист толкнул легионера "Ахмата" в спину, за что был наказан красной карточкой. Бериша ограничился предупреждением со стороны главного судьи игры Евгения Кукуляка.
Позднее Абаскаль принес извинения российскому футболу за свои действия. По итогам заседания КДК РФС наставник "Спартака" получил 3-матчевую дисквалификацию, одну из этих игр – условно.
В субботу, 9 декабря, "Спартак" на своем поле примет самарские "Крылья Советов" в своем заключительном матче 2023 года в рамках 18-го тура РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля идет 7-й в таблице, набрав 27 очков. Волжане с 29 очками располагаются на 4-й строчке. Стартовый свисток сочинца Павла Кукуяна на стадионе "Открытие Банк Арена" раздастся в 14:00 по местному времени.
Губерниев – о дисквалификации Абаскаля: злые языки могут усмотреть заговор против "Спартака"
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал "нормальным" решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 2 матча плюс 1 игру условно за толчок соперника.
Фото: "Матч ТВ"