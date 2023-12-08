Ранее сообщалось, что 43-летний менеджер, которого связывают с возможным назначением в "Спартак", прилетел в Москву. На вопрос о причинах своего визита в столицу России Рибалта ответил, что приехал в отпуск.
Напомним, 7 декабря журналист Иван Карпов сообщил о том, что экс-спортдиректор "Зенита" Хавьер Рибалта близок к назначению в московский "Спартак" на аналогичную должность, которую занимает британец Пол Эшуорт. Испанский менеджер опроверг данную информацию, однако минувшей ночью он прилетел в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Белграда.
Отмечалось, что руководство "Спартака" также ведет переговоры с другими иностранными кандидатами, однако вероятность трудоустройства Хавьера Рибалты оценивалась источником как наиболее высокая. Тимми Мешедер, агент главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля, уже подписался на Рибалту в запрещенной социальной сети.
Источник: "Матч ТВ"
Сотрудник "Спартака" встретил экс-спортдиректора "Зенита" Рибалту в Москве
Сотрудник "Спартака", который накануне сопровождал главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС, встретил экс-спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалту в московском аэропорту Шереметьево.
Фото: "Матч ТВ"