– Хороший специалист. Дай бог ему удачи. Об остальном размышлять не хочу, – цитирует Газизова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что 43-летний менеджер, которого связывают с возможным назначением в "Спартак", прилетел в Москву рейсом из Белграда. На вопрос о причинах своего визита в столицу России Рибалта ответил, что приехал в отпуск. Минувшей ночью испанца в московском аэропорту Шереметьево встретил сотрудник службы безопасности "Спартака". Ранее Тимми Мешедер, агент главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля, уже подписался на Рибалту в запрещенной социальной сети.
Шамиль Газизов – о Рибалте в "Спартаке": дай бог ему удачи
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на новость о том, что экс-спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта близок к трудоустройству в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"