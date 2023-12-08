Как утверждает источник, воспитанник "Спартака" не примет участия в игре против своей бывшей команды в Москве по медицинским показаниям. 25-летний защитник не готовился к матчу 18-го тура РПЛ в общей группе волжан и с высокой долей вероятности останется вне заявки "Крыльев Советов" на заключительную встречу 2023 года.
Перед очной встречей "Крылья Советов" и "Спартак" располагаются соответственно на 5-й и 7-й строчках в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 17 туров чемпионата России. У "красно-белых" 27 очков.
Источник: "СЭ"
Защитник "Крыльев" Рассказов пропустит матч со "Спартаком" по состоянию здоровья
Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов пропустит выездной матч 18-го тура РПЛ против "Спартака" по состоянию здоровья.
Фото: ФК "Спартак"