– Три главные звезды российского футбола? Намекну – те, кто уже давно уже не играют (смеется). Мостовой, Канчельскис, Аршавин, Колыванов. А из действующих тяжело – для меня Головин. Если в РПЛ, то, конечно, Дзюба. Другие ребята все молодые пока, – цитирует 55-летнего специалиста "Матч ТВ".
В бытность футболистом Александр Мостовой выступал за национальную сборную России, а также за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", испанские "Сельту" и "Алавес", французские "Кан" и "Страсбур". В 2005 году получивший прозвище "Царь" футболист принял решение завершить профессиональную карьеру.
Минувшим летом 55-летний эксперт подал документы и начал обучение в Академии РФС на тренера. В случае успешного прохождения учебы Александр Владимирович получит лицензию, которая позволит ему впервые возглавить профессиональную команду. На Матче звезд Кубка России, который состоится 16 декабря в Сколкове, Мостовой вместе с экс-нападающим "Зенита" и лондонского "Арсенала" войдет в тренерский штаб сборной Пути РПЛ.
Александр Мостовой: три главные звезды российского футбола? Я, Канчельскис, Аршавин, Колыванов
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой ответил на просьбу назвать трех главных звезд отечественного футбола.
Фото: РФС