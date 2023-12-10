– Я не слежу за результативностью Промеса, но уверен, он может обойти меня в списке бомбардиров уже в следующем матче. Мне без разницы, произойдет это в игре с "Зенитом" или кем-то еще, – приводит слова 70-летнего ветерана "Спартака" Metaratings.
В субботу, 9 декабря, "Спартак" без дисквалифицированного главного тренера команды Гильермо Абаскаля разгромил "Крылья Советов" (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе "красно-белые" набрали 30 очков и переместились на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 6-е место.
Отметим, что хозяева повели с преимуществом в 2 мяча уже к 8-й минуте благодаря точным ударам нападающих Квинси Промеса и Александра Соболева. Во втором тайме полузащитник Кристофер Мартинс оформил разгром. Для Промеса этот гол стал 114-м в составе "Спартака". В списке лучших бомбардиров "красно-белых" Юрий Гаврилов опережает 31-летнего нидерландца на 1 забитый мяч. В 19-м туре команда Гильермо Абаскаля в начале марта 2024 года встретится с "Зенитом".
Гаврилов: уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров уже в матче с "Зенитом"
Легендарный полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов высказал предположение, что нападающий "красно-белых" Квинси Промес сумеет обогнать его в гонке бомбардиров московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"