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Горшков: есть переживания, что "Крылья" в трансферное окно могут снова раздербанить

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Защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков поделился своими переживаниями о грядущем трансферном окне.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Есть переживания, что "Крылья" в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинуло команду с момента, как мы пришли в команду. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала", - цитирует Горшкова "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно сезона 2022/2023 команду покинуло три игрока, еще девять игроков ушло в аренду. После 18-ти туров "Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29-ю очками. В последнем матче самарцы уступили на выезде московскому "Спартаку" 0:3.

Крылья Советов Горшков
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