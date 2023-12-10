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Полузащитник “Крыльев Советов” Гарре: мы можем конкурировать с любой командой в РПЛ

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Полузащитник самарских “Крыльев Советов” Бенхамин Гарре оценил результаты “волжан” в первом круге чемпионата России по футболу.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Думаю, мы хорошо поднялись, хорошо выглядим. Мы проделали хорошую работу. Можем конкурировать с любой командой в РПЛ. Думаю, это очень хорошо для клуба, — цитирует Гарре “Чемпионат”.

9 декабря самарские “Крылья Советов” сыграли против московского “Спартака”. Данная встреча вошла в программу 18-го тура чемпионата России. Она была проведена в Москве на стадионе “Открытие Банк Арена”. Поединок завершился для гостей разгромным поражением со счетом 0:3.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги самарские “Крылья Советов” заработали 29 очков. “Волжане” пребывают на шестом месте в турнирной таблице.

Крылья Советов Гарре Спартак
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