– Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет? – цитирует 36-летнего полузащитника ТАСС.
В прошлом сезоне Глушаков играл за подмосковные "Химки" и "Пари НН". В 28 матчах чемпионата и Кубка России-2022/23 хавбек записал на свой счет 2 гола и результативную передачу. Летом нижегородский клуб и Глушаков приняли решение не продлевать истекший контракт. Минувшей осенью чемпион России-2017 заключил соглашение с клубом Второй лиги "Спартаком" из Костромы.
Глушаков: я не завершил карьеру в сборной России, рассчитываю попасть в нее
Экс-капитан "Спартака" и чемпион России в составе "красно-белых" Денис Глушаков заявил, что не завершил карьеру в национальной сборной России.
Фото: ФК "Спартак"