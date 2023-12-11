– Никакой отставки Гончаренко не будет. Виктор Михайлович – грамотный специалист. Ребятам и мне комфортно с ним работать. Что-то не вышло, но думаю, что он знает, как выйти из ситуации. Вообще мы хотим, чтобы он остался на долгое время. У него другое мнение – нельзя работать по 8–9 лет в одном клубе, надо что-то менять в жизни. У меня даже мыслей таких не было и не будет, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
8 декабря "Урал" в гостях потерпел поражение от московского "Локомотива" в стартовом матче 18-го тура РПЛ и ушел на зимний перерыв на 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав 19 очков. Команда Виктора Гончаренко одержала всего 1 победу в 13-ти последних играх в чемпионате России, набрав всего 5 очков в предыдущих 10-ти встречах Премьер-Лиги.
По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Урал" занял 3-е место в квартете B, набрав 8 очков и выйдя в Путь регионов. Соперником клуба из Екатеринбурга в 1/4 финала нижней сетки турнира станет московская "Родина". Игра навылет состоится в Москве в марте 2024 года.
Президент "Урала" Иванов: никакой отставки Гончаренко не будет
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует отправлять Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Урал"