- Это же "Спартак", когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке. Я считаю, что "Спартаку" не надо делать какие-то серьёзные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, всё проанализировать и готовиться дальше, - передаёт слова Аленичева ТАСС.
Московский "Спартак" с июня 2022 года выступает под руководством испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. По итогам осенней части сезона-2023/2024 красно-белые занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах.
По ходу текущего сезона после серий неудачных игр "Спартака" в СМИ неоднократно появлялась информация о возможной будущей отставке Абаскаля.
Аленичев - о перспективах Абаскаля: когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке - это же "Спартак"
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию с нынешним тренерским штабом красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"