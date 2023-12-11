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Аленичев: "Спартак" Абаскаля играет нестабильно. Посмотрим, что будет после зимней паузы

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал игру красно-белых под руководством испанского наставника Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
- Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу. Единственное, что могу сказать - "Спартак" играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после неё, - цитирует Аленичева ТАСС.

Московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля по итогам осенней части текущего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 18 матчах 30 очков. По ходу сезона красно-белые трижды допускали трёхматчевые серии без побед во всех турнирах и 4 раза терпели по 2 поражения подряд.

Спартак Абаскаль Аленичев
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