- Если берут Рибалту, то для чего? Чтобы он набрал сюда иностранцев? А как им объяснять, что у нас нет еврокубков? У себя во дворе - я имею в виду наш чемпионат - мы и сами можем разобраться. Есть люди, знающие российский футбол от и до, в том числе Первую лигу, ФНЛ-2. Они в состоянии разобраться на нашем рынке. Зачем в нынешних условиях нанимать иностранца и платить ему огромные деньги - я не понимаю, - приводит слова Титова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что "Спартак" ведёт переговоры о возможном назначении на должность спортивного директора с испанцем Хавьером Рибалтой. Несколько лет назад функционер занимал аналогичный пост в петербургском "Зените".
По сообщениям СМИ, Рибалта не является единственным кандидатом на должность спортдиректора красно-белых - также сообщалось о переговорах с ведущим скаутом лиссабонской "Бенфики" Томашем Амаралом. В настоящий момент спортивным директором "Спартака" является англичанин Пол Эшуорт.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги красно-белые занимают пятое место, набрав 30 очков в 18 проведённых матчах. Отставание от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" составляет 8 очков.
Титов - о переговорах "Спартака" с Рибалтой: у себя во дворе мы и сами можем разобраться. Зачем платить иностранцу?
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал информацию о возможном приглашении на пост спортивного директора "Спартака" занимавшего этот пост в "Зените" испанца Хавьера Рибалты.
Фото: ФК "Зенит"