"Главное открытие первого круга РПЛ — "Краснодар". Мало кто мог предположить до начала сезона, что "Краснодар" уйдёт на перерыв на первом месте. При этом "Краснодар" сначала удивлял, а потом уже заслуженно стал занимать место, на котором находится. Сейчас многие на стороне "Краснодара" и хотят их победы в РПЛ», — приводит слова Александра Мостового источник.
По итогам первой части сезона "Краснодар" набрал 38 очков в 18-ти матчах и завоевал зимнее чемпионство. Идущий вторым "Зенит" отстает на два очка. В последнем туре перед зимней паузой "быки" одержали минимальную победу над ЦСКА благодаря голу Кривцова на 90-й минуте. Весенняя часть сезона для "Краснодара" начнется матчем с "Рубином" 3-го марта.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: "Краснодар" - главное открытие первого круга РПЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кто удивил его больше всего в осенней части сезона.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"