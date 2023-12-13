- А кто знает, что будет, если Абаскаль останется в команде после зимы. А если травмы пойдут, с двух метров мячи не будут забивать? Что тогда делать - ничего не получится. Вопрос к руководству, останется ли Абаскаль после зимы в команде. Я вчера посмотрел слова Малышева, как он отвечал: "Будет информация, будем вам сообщать". Так что все вопросы к руководству. Какая разница, кого ставить тренером, если футболисты не играют. Они же на поле решают, - передаёт слова Шмарова "Чемпионат".
Московский "Спартак" по итогам осенней части сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 30 очков в 18 матчах. Главным тренером красно-белых является 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, работающий в этой должности с июня 2022 года. Полный сезон-2022/2023 под руководством Абаскаля московский клуб завершил на третьем месте.
Отставание "Спартака" от единолично лидирующего в турнирной таблице РПЛ "Краснодара" составляет 8 очков, от идущего вторым "Зенита" - 6 очков, от занимающего третью строчку "Динамо" - 2 очка.
Шмаров: какая разница, останется ли в "Спартаке" Абаскаль, если футболисты не играют? Они же на поле решают
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров отреагировал на вопрос о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в команде.
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