- Жалко было отдавать Захаряна, но это было его решение, его семьи. Лучше было бы, если бы он года два ещё поиграл в "Динамо". Окреп бы ещё, а потом уезжал. Хочу пожелать ему удачи. Трансфер получился удачным. У нас есть опция обратного перехода, если у него там не получится. Такая опция есть, - передаёт слова Степашина "МК".
20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. За клуб из Сан-Себастьяна хавбек сборной России провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом. В том числе на счету Захаряна 4 матча в футболке "Реала Сосьедад" в Лиге чемпионов.
Представитель Захаряна: никаких условий по отказу от гражданства России со стороны "Реала Сосьедад" не было
Степашин: у "Динамо" есть опция обратного перехода Захаряна из "Реала Сосьедад", если у него там не получится
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин раскрыл детали трансферной сделки между бело-голубыми и испанским "Реалом Сосьедад" по хавбеку Арсену Захаряну.
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