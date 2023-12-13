"Чемпионская гонка продолжается, и "Зенит" к ней готовится. Видим ли мы конкурента в "Краснодаре"? У нас вообще конкурентный чемпионат, несмотря на то, что "Зенит" выигрывает его пять раз подряд", - цитирует Медведева "СЭ".
После 18-ти туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 38 очков. Петербургский "Зенит" расположился на второй строчке с отставанием от лидера в два очка. В очной встрече, которая состоялось в 15-м туре РПЛ, команды сыграли вничью 1:1. Голами в том матче отметились Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Матео Кассьерра ("Зенит").
В "Зените" рассказали о чемпионской гонке с "Краснодаром"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о соперничестве с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"