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В "Зените" рассказали о чемпионской гонке с "Краснодаром"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о соперничестве с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Чемпионская гонка продолжается, и "Зенит" к ней готовится. Видим ли мы конкурента в "Краснодаре"? У нас вообще конкурентный чемпионат, несмотря на то, что "Зенит" выигрывает его пять раз подряд", - цитирует Медведева "СЭ".

После 18-ти туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 38 очков. Петербургский "Зенит" расположился на второй строчке с отставанием от лидера в два очка. В очной встрече, которая состоялось в 15-м туре РПЛ, команды сыграли вничью 1:1. Голами в том матче отметились Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Матео Кассьерра ("Зенит").

Зенит Медведев Краснодар
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