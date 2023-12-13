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"Динамо" обратилось в ЭСК по поводу пенальти в матче с "Факелом"

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Московское "Динамо" подало обращение в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод выездного матча 18 тура РПЛ с "Факелом" (1:1).
Фото: РФС
Московское "Динамо" направило обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу назначенного пенальти в гостевом матче 18 тура Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом", сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

На 79 минуте игры при счёте 1:0 в пользу "Динамо" после эпизода контактной борьбы с участием парагвайского центрального защитника Фабиана Бальбуэны в ворота бело-голубых был назначен 11-метровый удар, с которого нападающий воронежцев Максим Максимов забил ответный гол.

По итогам осенней части сезона "Динамо" с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 очков от "Краснодара" и на 4 от "Зенита".

Источник: "Чемпионат"

ЭСК Динамо Факел
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