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Бубнов: любые медали будут для "Краснодара" успехом, его способны потеснить 5-6 команд

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о перспективах "Краснодара" в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- "Быкам" придётся тяжело в борьбе не только за первое место, но даже и за призовую позицию. Любые медали будут для них успехом, ведь ещё 5-6 команд способны потеснить "Краснодар" из тройки сильнейших. Сейчас руководству важно правильно замотивировать футболистов на оставшиеся 12 туров. У Галицкого не должно возникнуть с этим проблем, - приводит слова Бубнова Sportbox.

По итогам осенней части сезона "Краснодар" под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича является единоличным лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя - петербургский "Зенит", и на 6 очков - идущее третьим московское "Динамо". Со старта чемпионата чёрно-зелёные потерпели 2 поражения - от московского ЦСКА и екатеринбургского "Урала".

Краснодар Бубнов
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