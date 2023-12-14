– Трансфер Родриго в РПЛ возможен, он готов рассмотреть предложения из России. “Зенит”? Без комментариев.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере полузащитника бразильского “Сан-Паулу” Родриго Нестора заинтересован петербургский “Зенит”.
Напомним, Нестор имеет действующее трудовое соглашение со своим клубом до 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника “Сан-Паулу” в семь миллионов евро.
Источник: “РБ Спорт”
Агент – о возможном трансфере Нестора в РПЛ: он возможен
Агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника бразильского “Сан-Паулу” Родриго Нестора, высказался о возможном трансфере своего клиента в российский клуб.
Фото: Getty Images