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Агент – о возможном трансфере Нестора в РПЛ: он возможен

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Агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника бразильского “Сан-Паулу” Родриго Нестора, высказался о возможном трансфере своего клиента в российский клуб.

Фото: Getty Images
– Трансфер Родриго в РПЛ возможен, он готов рассмотреть предложения из России. “Зенит”? Без комментариев.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере полузащитника бразильского “Сан-Паулу” Родриго Нестора заинтересован петербургский “Зенит”.

Напомним, Нестор имеет действующее трудовое соглашение со своим клубом до 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника “Сан-Паулу” в семь миллионов евро.

Источник: “РБ Спорт”

Зенит Сан-Паулу Российские трансферы
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