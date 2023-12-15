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Агент Бьеля не исключил переход полузащитника "Олимпиакоса" в "Краснодар"

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Томеу Риуторд, агент полузащитника "Олимпиакоса" Пепа Бьеля, не исключил, что футболист может перейти в российский клуб. Бьелем интересуется "Краснодар".
Фото: ФК "Олимпиакос"
"Пепу не нравится свое положение в команде, он хочет покинуть "Олимпиакос". Клубы из России? Ничего конкретного, но все может быть", — сказал Риуторд.

27-летний испанский полузащитник перешёл в греческую команду из "Копенганена" в летнее трансферное окно 2022 года. В нынешнем сезоне Бьель принял участие в 18 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт".

Краснодар Олимпиакос Российские трансферы
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