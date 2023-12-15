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Генич: Абаскаль продолжит работу в "Спартаке" как минимум до конца сезона

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Футбольный комментатор Константин Генич считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль доработает в команде как минимум до конца сезона.
Фото: Getty Images
"Я практически не сомневаюсь, что Абаскаль продолжит работу как минимум до конца сезона. В тренера верят, доверие от руководства есть", — cказал Генич.

Московская команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате России на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 матчах. Испанский специалист работает в России с лета 2022 года.

Источник: Metaratings.

Генич Спартак Абаскаль
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