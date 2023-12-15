- На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за "Зенит". Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провёл с ленцой, как и Вендел. Сейчас "Зенит" не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть, - передаёт слова Генича Metaratings.ru.
26-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо выступает за петербургский "Зенит" с августа 2021 года. В текущем сезоне на его счету 25 сыгранных матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых футболист отметился 4 забитыми голами и 4 результативными передачами.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Зенит" набрал 36 очков в 18 матчах и занимает второе место, отставая от "Краснодара" на 2 очка.
Генич: видно, что Клаудиньо задолбало играть за "Зенит". Большинство матчей провёл с ленцой, как и Вендел
Телекомментатор Константин Генич прокомментировал ситуацию с бразильскими легионерами "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"