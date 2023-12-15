Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
23:00
ЛионНе начат

Генич: видно, что Клаудиньо задолбало играть за "Зенит". Большинство матчей провёл с ленцой, как и Вендел

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Телекомментатор Константин Генич прокомментировал ситуацию с бразильскими легионерами "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за "Зенит". Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провёл с ленцой, как и Вендел. Сейчас "Зенит" не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть, - передаёт слова Генича Metaratings.ru.

26-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо выступает за петербургский "Зенит" с августа 2021 года. В текущем сезоне на его счету 25 сыгранных матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых футболист отметился 4 забитыми голами и 4 результативными передачами.

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Зенит" набрал 36 очков в 18 матчах и занимает второе место, отставая от "Краснодара" на 2 очка.

Зенит Клаудиньо Вендел Генич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится