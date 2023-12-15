- Провальными трансферы я бы не назвал. Наверное, суммы которые были заплачены за этих игроков, подталкивают к мысли, что болельщики ждали большего, - цитирует Генича Metaratings.ru.
Летом 2023 года состав московского "Спартака" пополнили нападающий из ДР Конго Тео Бонгонда, парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина, сербский центральный защитник Срджан Бабич и молдавский левый защитник Олег Рябчук.
По итогам осенней части сезона красно-белые занимают пятое место, набрав 30 очков в 18 матчах.
Генич: провальными трансферы "Спартака" я бы не назвал
Телекомментатор Константин Генич оценил трансферную кампанию московского "Спартака" летом 2023 года.
Фото: "Коммент.Шоу"