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Генич: провальными трансферы "Спартака" я бы не назвал

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Телекомментатор Константин Генич оценил трансферную кампанию московского "Спартака" летом 2023 года.
Фото: "Коммент.Шоу"
- Провальными трансферы я бы не назвал. Наверное, суммы которые были заплачены за этих игроков, подталкивают к мысли, что болельщики ждали большего, - цитирует Генича Metaratings.ru.

Летом 2023 года состав московского "Спартака" пополнили нападающий из ДР Конго Тео Бонгонда, парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина, сербский центральный защитник Срджан Бабич и молдавский левый защитник Олег Рябчук.

По итогам осенней части сезона красно-белые занимают пятое место, набрав 30 очков в 18 матчах.

Спартак Генич Российские трансферы
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