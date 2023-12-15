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Генич: ЦСКА точно по силам финишировать на третьем месте, ситуация не фатальная

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Телекомментатор Константин Генич оценил перспективы ЦСКА в весенней части текущего сезона.
Фото: "Коммент.Шоу"
- Весна – это время Федотова. С "Сочи" он здорово накатил, обошёл "Динамо", прошлогодний ЦСКА тоже смотрелся очень здорово. Многое зависит от того, как ЦСКА поработает на трансферном рынке. Минимум 3-4 игрока им необходимо. Ситуация не фатальная в турнирной таблице, в Кубке продолжают выступать. ЦСКА точно по силам финишировать на третьем месте, - цитирует Генича Metaratings.ru.

Московский ЦСКА завершил осеннюю часть нынешнего сезона-2023/2024 на восьмой строчке турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. Отставание красно-синих от находящегося на третьем месте московского "Динамо" составляет 4 очка, от идущего вторым "Зенита" - 8 очков, от лидирующего в чемпионате "Краснодара" - 10 очков.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в двух предыдущих сезонах становился обладателем серебряных медалей во главе "Сочи" и "армейцев".

ЦСКА Генич
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