"Думаю, что "Локомотив" вполне имеет шансы на борьбу за чемпионство. Последние игры показали, что ребята в хорошей форме, амбиции у них самые высокие", — сказал Сычев.
После 18 матчей московская команда набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Команда отстает от "Краснодара", занимающего первое место, на семь очков. Сейчас чемпионат России находится на зимней паузе.
Источник: ТАСС.
Сычев: "Локомотив" вполне имеет шансы на борьбу за чемпионство
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что команду можно рассматривать в качестве претендентов на чемпионство.
Фото: РФС