"Конечно, Ивич. Какие тут ещё вопросы? Самым качественным был "Краснодар", но тоже не идеальным", — сказал Генич.
Краснодарская команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице. Сербский специалист тренирует коллектив с января 2023 года.
Источник: Metaratings.
Генич: Ивич — лучший тренер РПЛ первой части сезона
Комментатор Константин Генич назвал главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича лучшим на своей позиции в РПЛ за первую половину сезона.
Фото: РИА Новости