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Гранат: Джикия - усиление для "Краснодара". Но если Абаскаль грамотный тренер, то должен на него рассчитывать

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Экс-защитник "Спартака" Владимир Гранат высказался о возможном уходе центрального защитника Георгия Джикии в "Краснодар".
Фото: Getty Images
- Если Джикия уйдет, то это ослабит клуб и в игре, и в тренировочном процессе, и в раздевалке. Потенциально, конечно, это усиление для "Краснодара", если тренер найдет подход к Георгию и поможет ему набрать кондиции. Если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию. Тем более на сборах всё начинается с чистого листа, у каждого появляется время показать, на что он способен. Доказать, что именно он достоин места в основном составе, - передаёт слова Граната "Чемпионат".

Ранее появилась информация о трансферном интересе "Краснодара" к 30-летнему центральному защитнику и капитану московского "Спартака" Георгию Джикии.

В текущем сезоне выступающий за красно-белых с января 2017 года футболист потерял место в основном составе, сыграв в 9 матчах во всех турнирах. Последний выход Джикии на поле в матче Российской премьер-лиги датирован 2 сентября 2023 года, пару основных центральных защитников для главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля теперь составляют Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

Спартак Краснодар Абаскаль Гранат
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