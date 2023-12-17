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Мантуан - о еврокубках: без них сложно, особенно когда ты полностью заслужил право там быть

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Вингер "Зенита" Густаво Мантуан ждет скорейшего возвращения в еврокубки.
Фото: Чемпионат.com
- Конечно, без еврокубков сложно, особенно когда по всем спортивным показателям, по спортивному принципу ты полностью заслужил право там выступать. Очень жаль, что пока что мы этой возможности лишены, но во всех нас живет надежда, чтобы однажды и как можно скорее эти ограничения были сняты.

Напомним, с марта прошлого года международные футбольные федерации отстранили российские клубы от еврокубков по политическим причинам.

Густаво Мантуан, выступающий на позициях левого и правого вингера, играет за "Зенит" с лета прошлого года. В текущем сезоне 22-летний бразилец провел за "сине-бело-голубых" 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал столько же результативных передач. Напомним, по итогам прошлого сезона "Зенит" стал чемпионом России.

Источник: "РБ Спорт"

Мантуан Зенит Лига чемпионов
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