- В Испании мало известно о работе Роберта Морено в роли главного тренера. Он был вторым в штабе Луиса Энрике в сборной, заменял его на несколько месяцев, а затем стал главным в "Гранаде", где потерпел неудачу. Не уверен, что этот специалист готов работать главным тренером даже в последней команде из РПЛ".
Также журналист добавил, что не думает, будто Морено сможет добиться успеха с новой командой.
Напомним, в пятницу, 15 декабря, стало известно о назначении на пост главного тренера "Сочи" 46-летнего испанского специалиста Роберта Морено.
Морено работал ассистентом Луиса Энрике в итальянской "Роме", испанской "Сельте", каталонской "Барселоне" и национальной сборной Испании. В качестве главного тренера он возглавлял "Монако" с 28 декабря 2019 по 19 июля 2020 года. Последним местом работы Морено была "Гранада", которой он руководил с июня 2021 по март 2022 года. Под руководством испанца "Гранада" провела 29 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.
Источник: Sport24
Испанский журналист: не уверен, что Морено готов работать главным тренером даже в последней команде РПЛ
Испанский журналист Хосе Антонио Эспина не верит в успех Роберта Морено на посту главного тренера "Сочи".
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