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Быстров: "Спартак" должны тренировать избранные. Абаскаля надо убирать

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Экс-футболист "Спартака" Владимир Быстров считает, что главному тренеру Гильермо Абаскалю не место у руля "красно-белых".
Фото: Sport24
"Спартак" — не место для экспериментов. Это клуб с историей, и тренировать его должны избранные. Абаскаль, сто процентов, не относится к этому списку. Его надо убирать", - приводит слова Быстрова Sport24.

Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с лета прошлого года. Под руководством 34-летнего испанского специалиста "красно-белые" провели 67 матчей, в которых одержали 34 победы, 14 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений. За этот период было забито 121 гол, 89 пропущено. По итогам прошлого сезона столичная команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне коллектив Абаскаля идет на пятом месте, набрав 30 очков в 18 турах.

Быстров Абаскаль Спартак
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