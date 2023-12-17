Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
2 - 0 2 0
Вулверхэмптон2 тайм
Брентфорд
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брайтон энд Хоув Альбион2 тайм
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
КадисНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона2 тайм
Удинезе
2 - 0 2 0
Сассуоло2 тайм
Болонья
20:00
РомаНе начат
Лацио
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
0 - 0 0 0
КёльнПерерыв
Байер
19:30
АйнтрахтНе начат
Бавария
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Мец
0 - 1 0 1
Монпелье2 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн2 тайм
Лорьян
1 - 2 1 2
Страсбур2 тайм
Марсель
19:05
КлермонНе начат
Лилль
22:45
ПСЖНе начат

Спортдир "Оренбурга" Андреев: мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о том, что в клубе полностью поддерживают главного тренера Давида Деограсию.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем. Он наш тренер, мы в него верим. Все вместе мы сумеем решить поставленные задачи", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

Деограсия сменил на тренерском мостике Иржи Ярошика 22 августа текущего года. До этого испанский специалист трудился в чемпионатах Испании, Таиланда и Марокко. При Деограсии "Оренбург" одержал 7 побед и 5 раз сыграл вничью в 18-ти матчах во всех турнирах. После 18-ти туров команда располагается на 14-м месте и имеет в своем активе 15 очков.

Оренбург Деограсия Андреев
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится