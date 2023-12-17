"Мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем. Он наш тренер, мы в него верим. Все вместе мы сумеем решить поставленные задачи", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Деограсия сменил на тренерском мостике Иржи Ярошика 22 августа текущего года. До этого испанский специалист трудился в чемпионатах Испании, Таиланда и Марокко. При Деограсии "Оренбург" одержал 7 побед и 5 раз сыграл вничью в 18-ти матчах во всех турнирах. После 18-ти туров команда располагается на 14-м месте и имеет в своем активе 15 очков.
Спортдир "Оренбурга" Андреев: мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о том, что в клубе полностью поддерживают главного тренера Давида Деограсию.
Фото: ФК "Оренбург"