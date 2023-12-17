19-летний форвард "Спартака" Павел Мелешин может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно. По данным источника, в услугах футболиста заинтересован воронежский "Факел". Ранее сам форвард заявлял, что рассматривает варианты с арендой в поисках увеличения игровой практики.
В текущем чемпионате на счету Мелешина всего три выхода на поле в красно-белой футболке, в которых он суммарно провел 82-е минуты и не отметился ни одним результативным действием. В кубке России молодой нападающий появлялся чаще - 5 выходов на поле, а также он записал на свой счет один гол.
Источник: "Metaraitings"
Нападающий "Спарака" Мелешин может продолжить карьеру в "Факеле"
Павел Мелешин из "Спартака" может провести вторую половину сезона в воронежском "Факеле".
Фото: "Чемпионат"