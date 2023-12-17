Вратарь и капитан "Краснодара" Матвей Сафонов занял первое место в опросе за звание лучшего игрока месяца. Воспитанник академии "Краснодара" набрал свыше четверти от общего числа голосов болельщиков. Второе место занял другой воспитанник "Краснодара" - Эдуард Сперцян. Тройку лучших замкнул защитник Жуниор Алонсо.
Результаты:
1. Матвей Сафонов – 25,69%
2. Эдуард Сперцян – 19,75%
3. Жуниор Алонсо – 13,43%
источник: Telegram-канал ФК "Краснодар"
Сафонов - лучший игрок "Краснодара" в ноябре и декабре по версии болельщиков
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов был признан болельщиками лучшим игроком двух последних месяцев.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"