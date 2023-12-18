Как утверждает источник, 31-летний нидерландец в конце 2023 года стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Новый статус с большой долей вероятности позволит Квинси Промесу, осужденному на 18 месяцев тюремного заключения в Нидерландах за нападение на кузена и нанесение ему ножевого ранения, принять участие в зимних сборах "Спартака" в столице ОАЭ Дубае.
В прошлом сезоне Промес не смог поучаствовать в сборах "Спартака" в ОАЭ зимой. Причиной этому назывались проблемы футболиста с законом на родине в Нидерландах. Впереди у Промеса разбирательство по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Промес получил резидентскую визу ОАЭ для участия в зимних сборах "Спартака"
Нападающий "Спартака" Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ, которая позволит ему участвовать в зимних сборах московской команды.
Фото: ФК "Спартак"