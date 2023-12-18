– Решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Армении приходило плавно, но я принял его буквально за день. Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Опять же, не говорю о том, заслуживал или нет, но был эпизод, когда меня могли в те 30–40 человек добавить.
Когда я себя там не увидел, то понял, что на меня не рассчитывают – это нормально. Обид нет. Если у меня есть возможность играть на международной арене за сборную Армении, то почему бы ей не воспользоваться? – заключил 24-летний уроженец Санкт-Петербурга в эфире "Матч ТВ".
В 2023 году Тикнизян успел провести 10 матчей в майке национальной команды Армении, отметившись единственным голом. В 16 играх чемпионата России в составе "Локомотива" защитник забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Команда Михаила Галактионова завершила первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на 4-м месте в таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков. В начале марта "Локомотив" в гостях встретится с "Динамо" в столичном дерби в рамках 19-го тура чемпионата страны.
Защитник "Локомотива" Тикнизян: я до последнего ждал вызова в сборную России, обид нет
Защитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян раскрыл причины, почему он сделал выбор в пользу выступлений за сборную Армении вместо игры за национальную команду России.
Фото: ФК "Локомотив"