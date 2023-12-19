– Почему к "Зениту" исходит дополнительная злость? Так как их стартовый состав состоит практически из одних легионеров. Это, наверное, добавляет мотивации, чтобы выйти и победить. Потому что эти легионеры уровня Лиги чемпионов, очень высококлассные, – цитирует 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга "Матч ТВ".
За плечами Тикнизяна 10 матчей в майке национальной сборной Армении, в которых он забил один гол. В нынешнем сезоне уроженец Санкт-Петербурга принял участие в 16 играх чемпионата России за "Локомотив", отметившись 6 голами и 2 ассистами. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. В недавнем победном матче против "Зенита" (3:1) 24-летний защитник стал автором третьего мяча в ворота голкипера "сине-бело-голубых" Михаила Кержакова.
Тикнизян: к "Зениту" дополнительная злость, ведь их старт состоит почти из одних легионеров
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян объяснил свои слова по поводу особого настроя на матчи против санкт-петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"