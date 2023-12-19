Переговоры между "Зенитом" и бразильским "Палмейрасом" о возможном переезде в Санкт-Петербург 25-летнего правого вингера Артура замедлились, сообщают СМИ.
По данным источника, этот игрок уже не является главной трансферной целью сине-бело-голубых на ближайшее время, при этом клуб продолжает поиски нового вингера. Также сообщается, что с высокой вероятностью в "Зените" не будет новичков до начала первого зимнего сбора в январе 2024 года.
В прошедшем сезоне-2023 Артур провёл 59 матчей о всех турнирах за "Палмейрас", забил 13 голов и отдал 3 результативных паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: переговоры по Артуру замедлились, "Зенит" ищет других вингеров
По данным СМИ, правый вингер "Палмейраса" Артур утратил статус приоритетной трансферной цели "Зенита" текущей зимой.
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