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Осинькин - о возможном уходе из "Крыльев Советов": сейчас нет смысла менять команду

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин опроверг слухи о возможном уходе из клуба в ближайшее время.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Если ничего не произойдёт, с удовольствием отработаю в „Крыльях“ свой контракт и даже больше. Меня здесь всё устраивает. Благодарен людям, которые ко мне хорошо относятся. Сейчас нет смысла менять [команду]. Не только есть результаты и уважение ко мне, но и прогресс в развитии клуба", - рассказал Осинькин в интервью ютуб-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Специалист возглавил "Крылья Советов" летом 2020 года и помог команде выйти в РПЛ. Под его руководством самарцы добрались финала Кубка России в сезоне 2020/2021, где уступили московскому "Локомотиву" со счетом 3:1. В текущем сезоне самарский клуб после 18-ти туров располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Контракт Осинькина с "Крыльями" рассчитан до лета 2025 года.

Крылья Советов Осинькин
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