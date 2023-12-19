"За полчаса до его матча захожу в онлайн, смотрю, в составе Арсен или нет. Если в составе, смотрю матч полностью. Мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами, а сейчас поехал на европейскую арену и там старается себя показать", - цитирует Пиняева "РБ Спорт".
Напомним, что Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе этого года за 13 млн евро. Россиянин принял участие в 17-ти матчах испанской команды во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда Захаряна сыграет с французским "ПСЖ".
Пиняев - о Захаряне: мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами
Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал о том, что следит за игрой Арсена Захаряна в Испании.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"