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Пиняев - о Захаряне: мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами

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Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал о том, что следит за игрой Арсена Захаряна в Испании.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"За полчаса до его матча захожу в онлайн, смотрю, в составе Арсен или нет. Если в составе, смотрю матч полностью. Мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами, а сейчас поехал на европейскую арену и там старается себя показать", - цитирует Пиняева "РБ Спорт".

Напомним, что Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе этого года за 13 млн евро. Россиянин принял участие в 17-ти матчах испанской команды во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. "Реал Сосьедад" занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда Захаряна сыграет с французским "ПСЖ".

Пиняев Захарян Локомотив
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