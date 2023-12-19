"Интернасьонал" очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства "Интернасьонала" договориться с "Зенитом". Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан", - цитирует Алейшо "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роберт Ренан может перейти из "Зенита" в "Коринтианс" или в английский "Вест Хэм". Петербургский клуб подписал 20-летнего защитника свободным агентом в январе 2023 года. За все время бразилец провел в составе "сине-бело-голубых" 18 матчей и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.
Журналист Алейшо: все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан
Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал о том, что Ренан покинет "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"