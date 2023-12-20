Никита Семенюк, работающий в агентстве SA–Agency, рассказал, как летом два московских клуба отказались от приобретения футболиста, который сейчас на карандаше у европейских команд из топ-5.
"Когда мы здесь его предлагали ЦСКА и "Динамо", в "Ботафого" приходило предложение от дортмундской «"Боруссии" на 3,5-4 миллиона евро, клуб отказался. Бразильцы говорили о 5-6 миллионах. Первое предложение "Динамо" было до возвращения Бальбуэны. И когда он вернулся, я понимал, что нового центрального защитника не будет.ЦСКА такие деньги не платит. И клуб обозначил, что им нужен латераль", - приводит слова Семенюка источник.
25-летний Адриелсон провел в минувшем сезоне 58 матчей и забил четыре мяча в составе "Ботафого". Также Адриелсон получил вызов в национальную сборную Бразилии, правда, пока не успел за нее дебютировать. Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, оценивает Адриелсона в 8 миллионов евро.
Цена футболиста за 2023-й год выросла более чем в два с половиной раза (с 3-х миллионов евро).
Источник: LegalBet
Семенюк: Адриелсона предлагали "Динамо" и ЦСКА. Сейчас в игроке заинтересован "Наполи"
Спортдир агентства SA–Agency Никита Семенюк рассказал, почему не состоялся трансфер бразильского защитника "Батафого" Адриелсона в Премьер-лигу.
Фото: "IMAGO"