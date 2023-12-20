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Metaratings: "Болонья" отказалась от возможного подписания Тикнизяна

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По данным СМИ, итальянская "Болонья" приняла решение отказаться от варианта перехода левого защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
24-летний левый защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян не перейдёт в итальянскую "Болонью", сообщают СМИ.

По данным источника, руководство "Болоньи" отказалось от варианта подписания игрока российского клуба и сборной Армении, хотя ранее представители клуба прилетали в Москву для осуждения деталей возможного трансфера. Сообщается, что причиной этого может быть перебор количества легионеров в итальянском клубе.

Ранее появлялась информация, что европейские клубы могут быть наказаны за финансовые расчёты с командами из России как нарушители санкционного режима США, Великобритании и ЕС.

Источник: Metaratings.ru

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Серия А Локомотив Болонья Тикнизян Российские трансферы
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