Воспитанник "Зенита" Дмитрий Васильев, тренирующийся в этом сезоне с основной командой под руководством Сергея Семака, рассказал журналистам, как планирует завоевывать место в основном составе петербуржского клуба.
посадить на скамейку Вендела и Барриоса? Нет ничего невозможного. Я – молодой, а Вендел не молодеет. Барриосу уже 30. Нужно работать, а не переживать из-за сильных конкурентов, – приводит слова Васильева источник.
19-летний опорник, способный сыграть центрального защитника, провел 142 минуты в 18-ти матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Весь прошлый год Васильев провел в аренде в "Оренбурге", где сыграл 5 матчей и отметился одной результативной передачей.
Источник: "Metaraitings"
Васильев - о конкуренции: Вендел не молодеет. Барриосу уже 30 - не нужно переживать
Молодой полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев оценил уровень партнеров по "Зениту" и объяснил, за счет чего планирует навязать конкуренцию Венделу и Барриосу.
Фото: официальный сайт "Зенита"