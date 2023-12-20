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Васильев - о конкуренции: Вендел не молодеет. Барриосу уже 30 - не нужно переживать

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Молодой полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев оценил уровень партнеров по "Зениту" и объяснил, за счет чего планирует навязать конкуренцию Венделу и Барриосу.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Воспитанник "Зенита" Дмитрий Васильев, тренирующийся в этом сезоне с основной командой под руководством Сергея Семака, рассказал журналистам, как планирует завоевывать место в основном составе петербуржского клуба.

посадить на скамейку Вендела и Барриоса? Нет ничего невозможного. Я – молодой, а Вендел не молодеет. Барриосу уже 30. Нужно работать, а не переживать из-за сильных конкурентов, – приводит слова Васильева источник.

19-летний опорник, способный сыграть центрального защитника, провел 142 минуты в 18-ти матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Весь прошлый год Васильев провел в аренде в "Оренбурге", где сыграл 5 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: "Metaraitings"

Васильев Зенит Барриос Вендел
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