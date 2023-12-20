Латераль "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, как осуществлялся его трансфер из московского ЦСКА в стан "железнодорожников".
"Меня взяли за € 5 млн, я стоил по факту тогда три баула там, не знаю, и картошку. Многие почему-то считают, что я выбрал деньги, начнём с того, что зарплата, которая у меня была в ЦСКА и которую мне предложили в "Локомотиве" - разница была несущественная", — поделился Тикнизян в передаче "Коммент.Шоу".
Тикнизян присоединился к "Локомотиву" в августе 2021-го года в период работы в команде Ральфа Рангника. Сейчас стоимость Тикнизяна составляет 7 миллионов евро (по данным transfermarkt).
В этом сезоне защитник сборной Армении провел в составе "Локомотива" 23 матча, забив в них 8 голов и записав на свой счет 5 голевых передач.
Источник: "Коммент.Шоу"
Тикнизян: моя трансферная стоимость на момент перехода в "Локо" - три баула и картошка
Футболист "Локомотива" Наир Тикнизян вспомнил детали своего трансфера из ЦСКА в "Локомотив" за 5 млн евро.
Фото: "Чемпионат"