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Терюшков: все двери будут для России широко открыты после победы нашей Армии

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Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков поддержал решение Российского футбольного союза не переходить в Азию и остаться в УЕФА.
Фото: Global Look Press
– Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен. Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС. Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей Армии, – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".

Напомним, с февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В среду, 20 декабря, на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение, что нет смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футбола без гарантий от ФИФА по поводу участия в официальных международных турнирах.

Президент РФС также анонсировал товарищескую встречу между сборными России и Сербии, которая пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Отметим, что эта игра станет первой для россиян против соперника из Европы с момента наложения международного бана в феврале 2022 года. В последнем контрольном матче команда Валерия Карпина в Волгограде разгромила Кубу со счетом 8:0.

РФС Сборная России АФК УЕФА Терюшков
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