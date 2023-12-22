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Metaratings: Рибалта отказался от работы в московском "Спартаке"

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Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта отказался от работы в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"
Функционер и руководство "красно-белых" разошлись во взглядах на концепцию развития клуба. Рибалта работал в петербургском клубе с июля 2018 года по апрель 2021-го. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Хавьер близок к назначению в московский "Спартак".

Хавьер Рибалта помимо петербургского "Зенита" занимал пост спортивного директора в итальянской "Парме" и французском "Марселе". Также испанец возглавлял скаутский отдел в английском "Манчестер Юнайтед" и итальянском "Ювентусе". На данный момент в Рибалте заинтересованы несколько испанских клубов.

Источник: Metaratings.

Спартак Зенит Рибалта
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